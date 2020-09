Patrick Mahomes heeft woensdag zijn vriendin Brittany Matthews ten huwelijk gevraagd. De American footballspeler deed dit tijdens de ceremonie waarbij hijzelf een ring kreeg vanwege het kampioenschap dat hij in februari behaalde met zijn team Kansas City Chiefs.

Matthews deelde op haar Instagram-pagina een foto van het altaar waarop het aanzoek van Mahomes was te lezen. Ook deelde de fitnessinstructeur een foto van de haar trouwring.

De 24-jarige Mahomes en zijn 25-jarige verloofde zijn samen sinds hun middelbareschooltijd.

In juli werd Mahomes de best betaalde Amerikaanse sporter door het tekenen van een contract waarmee hij tot 2031 inclusief bonussen ongeveer 447 miljoen euro kan gaan verdienen, waarvan 422 miljoen gegarandeerd. In februari werd de quarterback kampioen met Kansas City Chiefs door in de Super Bowl San Francisco 49ers te verslaan met 31-20.

Het altaar met het huwelijksaanzoek in het stadion van Kansas City Chiefs. (Foto: Instagram/Brittany Matthews)