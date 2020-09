Snoop Dogg komt zesentwintig jaar nadat zijn nummer Gin and Juice de hitlijsten domineerde met een eigen ginmerk, genaamd INDOGGO. De rapper kan niet wachten tot de wereld zijn 'remix op gin' proeft, meldt hij aan People.

De 48-jarige rapper creëerde het merk in samenwerking met Keenan Tows, medeoprichter van Trusted Spirits.

"Ik kan niet wachten tot de wereld mijn remix op gin proeft. Toen ik Gin and Juice schreef in 1994 ging het over gevoelens en echte ervaringen, het werd vanzelfsprekend een wereldwijd volkslied. Toen ik INDOGGO creëerde, wilde ik dat gevoel nieuw leven inblazen met een toegankelijke, sappige gin die zo soepel is als D.O. Double G (bijnaam van Snoop Dogg, red.)", aldus de rapper.

INDOGGO zal vanaf dit najaar verkrijgbaar zijn in slijterijen in Californië en in 2021 in de rest van Amerika. De flessen hebben een inhoud van 750 milliliter en een adviesprijs van 29,99 dollar (ruim 25 euro).