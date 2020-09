Mental Theo (55) wordt voor de tweede keer vader. De dj deelt dinsdag op Instagram dat zijn vrouw Maaike in verwachting is.

"Mooiste M2B (mother to be, red.) van Nederland", schrijft hij bij de foto. Het wordt het eerste kindje van het stel. De dj heeft al een zoon uit een eerdere relatie.

Mental Theo, die in het echt Theo Nabuurs heet, brak in de jaren negentig door met Charly Lownoise & Mental Theo. Het happy hardcore-duo maakte hits als Wonderful Days, Stars, Your Smile en Hardcore Feelings.

Mental Theo maakt op Instagram bekend dat zijn vrouw Maaike in verwachting is. (Foto: Instagram/Mental Theo)