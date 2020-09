Akon begint volgend jaar aan de bouw van zijn stad Akon City in Senegal. The Hollywood Reporter meldt dat de zanger ondanks de onzekere toekomst van toerisme wil beginnen met het project dat 6 miljard dollar (zo'n 5 miljard euro) gaat kosten.

Akon kondigde in 2018 al aan de stad te laten aanleggen. Hij zegt nu een 'reallife Wakanda' te willen creëren, waarmee hij verwijst naar het fictieve land in de film Black Panther. Hij kondigde zijn plan aan in de grasvlakten van Mbodiène in Senegal, waar de stad moet worden gebouwd.

Akon zegt met de aanleg van Akon City veel werkgelegenheid te creëren in Senegal. De stad moet een toeristische bestemming worden voor zwarte Amerikanen en andere groepen die met racisme te maken hebben.

Akon, zoon van Senegalese ouders, werd zelf in de Verenigde Staten geboren, maar bracht een deel van zijn jeugd in het West-Afrikaanse land door. Hij wordt door de Senegalese autoriteiten geprezen om zijn investering in economisch onzekere tijden.

Akon zegt een derde van de benodigde 6 miljard dollar al rond te hebben, maar wil nog niet zeggen wie zijn investeerders zijn.