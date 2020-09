Ed Sheeran en zijn vrouw Cherry Seaborn zijn ouders geworden van een dochter. Op Instagram vertelt de zanger dat ze haar Lyra Antarctica Seaborn Sheeran hebben genoemd.

"Een snel bericht, omdat ik wat persoonlijk nieuws wil delen. Vorige week is Cherry met behulp van een geweldig verloskundig team bevallen van onze prachtige en gezonde dochter", schrijft Sheeran.

"We houden zielsveel haar. Het gaat geweldig met moeder en baby en we zitten op een roze wolk", aldus de singer-songwriter, die hoopt dat de privacy van zijn gezin gerespecteerd wordt.

Lyra is het eerste kindje van Sheeran en Seaborn. De zanger vroeg Seaborn in 2018 ten huwelijk en de twee gaven elkaar in 2019 het ja-woord.

Ed Sheeran maakt via Instagram bekend vader te zijn geworden. (Foto: Instagram/Ed Sheeran)