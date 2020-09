Trevor Noah, die in Nederland dagelijks te zien is met The Daily Show, heeft een nieuwe relatie. Bronnen vertellen aan People dat de komiek iets met actrice Minka Kelly heeft.

De komiek en de Friday Night Lights-actrice daten al maanden, zo vertellen de ingewijden. Inmiddels zou de relatie echter serieuzer zijn geworden; zo zou Kelly sinds enige tijd bij hem wonen.

Noah presenteert zijn dagelijkse talkshow vanwege de coronamaatregelen vanuit zijn huis in New York. In de uitzendingen wees niets erop dat hij met iemand samenwoont.

De actrice had eerder een relatie met Grey's Anatomy-acteur Jesse Williams. Noah was eerder samen met Jordyn Taylor. De nieuwe relatie is nog niet bevestigd door een van beiden.