Usher wordt weer vader. De vriendin van de 41-jarige zanger is voor de eerste keer in verwachting, zo blijkt uit foto's die van het stel zijn gemaakt.

Maandag werden de twee samen gefotografeerd tijdens een wandeling in de Amerikaanse stad Los Angeles. Hoewel ze de zwangerschap niet bevestigd hebben, is op de foto's, die in handen zijn van Us Weekly, duidelijk te zien dat Jenn Goicoechea in verwachting is.

Usher heeft al twee kinderen: zoons Usher (12) en Naviyd (11) met zijn ex-vrouw Tameka Foster. Het stel was van 2007 tot 2009 getrouwd. Later hertrouwde de zanger met Grace Miguel, maar met haar kreeg hij geen kinderen.

Usher en Goicoechea (36) werden voor het eerst een elkaar gelinkt in oktober 2019, toen ze samen gezien werden bij de Hollywood Bowl.