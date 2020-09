In een interview met Vulture vertelt Mariah Carey over een pijnlijke ervaring tijdens een uitzending van The Ellen DeGeneres Show uit 2008 waarin ze te gast was.

Tijdens de uitzending zinspeelde DeGeneres op een mogelijke zwangerschap van de zangeres, en probeerde ze een bekentenis te ontlokken door Carey een glas champagne aan te bieden. "Ik kan niet geloven dat je me dit aandoet, Ellen", zei Carey. DeGeneres antwoordde met: "Laten we erop toasten dat je niet zwanger bent, als je niet zwanger bent." Carey deed alsof ze een slokje nam, waarop DeGeneres uitriep: "Dus je bent toch zwanger!" De zangeres ontkende.

Carey bevestigde later dat ze tijdens de uitzending inderdaad zwanger was geweest, maar een week later een miskraam had gekregen. In het interview met Vulture vertelt ze dat DeGeneres haar "extreem oncomfortabel" liet voelen tijdens de opnames. Ze was er toentertijd niet klaar voor om haar zwangerschap met de wereld te delen, omdat ze al eerder een miskraam had gekregen. "Empathie was op dat moment op zijn plaats geweest. Maar wat kon ik doen?"

DeGeneres ligt al enkele maanden onder vuur nadat zowel werknemers als gasten van de show hun beklag deden over de vermeende giftige sfeer op de werkvloer. Na intern onderzoek werden drie producenten ontslagen in verband met stelselmatig (seksuele) intimidatie en racisme op de set.