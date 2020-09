Zangeres Maan verloor haar vriendinnen uit het oog voordat de coronaperiode aanbrak. In gesprek met LINDA.meiden vertelt ze dat ze haar drie beste vriendinnen sindsdien weer helemaal heeft teruggevonden.

"Voor corona waren we elkaar een beetje uit het oog verloren. Zo erg dat we er echt even over moesten praten, er iets aan moesten doen", vertelt ze. "Uiteindelijk zijn vriendschappen gewoon relaties: die moet je onderhouden; je moet er tijd voor vrijmaken, energie in steken."

Maan merkte dat haar vriendinnen meer naar elkaar toe trokken als ze zelf minder tijd had om ze te zien. Ze wordt dan voor haar gevoel minder op de hoogte gehouden en mist verhalen. Andersom vertelde Maan hen ook niet alles, omdat ze soms het gevoel had dat ze daar niet op zaten te wachten.

"ik durfde soms niet meer met ze te delen dat ik een tof optreden had gehad of leuke mensen had ontmoet. Ik dacht: zij hebben colleges, een ander leven, willen dat niet horen. Dat ongemak heb ik uiteindelijk uitgesproken, omdat ze zeiden dat ze het vreemd vonden dat ze op Instagram dingen zagen die ik niet had verteld."

Een gesprek hierover zorgde ervoor dat Maan en haar vriendinnen sinds de coronaperiode "weer helemaal één" zijn. "We zijn weer hecht en zien elkaar drie keer per week."