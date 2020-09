Emma Roberts wordt voor het eerst moeder. Geruchten over een zwangerschap gingen al langer, maar de actrice bevestigt nu op Instagram dat ze in verwachting is van een zoon.

De 29-jarige actrice plaatst op Instagram drie foto's waarop ze te zien is met haar vriend Garrett Hedlund, waarbij ze schrijft: "Met mijn twee favoriete mannen."

Geruchten dat de Scream Queens-actrice in verwachting is van een kind gingen al een paar weken, maar het nieuws werd niet eerder door haar bevestigd.

Hedlund en Roberts zijn nog niet heel lang samen: in maart 2019 verbrak Roberts haar jarenlange relatie met acteur Evan Peters. Hedlund speelde in het verleden de hoofdrol in Tron en had tot 2016 een relatie met Kirsten Dunst.