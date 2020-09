De Franse filmacteur Gérard Depardieu is vrijdag aangehouden in Parijs voor rijden onder invloed, meldt Le Point. De acteur werd in eerste instantie aangehouden omdat hij met zijn scooter een kleine verkeersovertreding had begaan.

Omdat de agenten alcohol roken, moest Depardieu een blaastest doen. Hieruit bleek dat hij de toegestane grens van het alcoholpromillage in zijn bloed had overschreden. De acteur zelf beweerde dat hij maar twee biertjes had gedronken.

Nadat er een proces-verbaal tegen Depardieu werd opgemaakt, mocht hij het politiebureau verlaten. Zijn scooter heeft hij niet meegekregen.