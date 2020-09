Jennifer Lopez heeft de hoop op de aankoop van een honkbalteam niet opgegeven, zegt ze zaterdag op Instagram. Vrijdag werd bekend dat de zangeres en haar verloofde, oud-honkballer Alex Rodriguez, niet langer proberen honkbalteam New York Mets te kopen.

In juli werd bekend dat Lopez en Rodriguez 1,7 miljard dollar (ongeveer 1,5 miljard euro) wilden neerleggen voor de New York Mets. Vrijdag trokken de actrice en de oud-honkballer hun bod, met als onderdeel ervan ongeveer 270 miljoen euro eigen geld, weer in.

"Alex en ik zijn zo teleurgesteld!", aldus Lopez. "We hebben de afgelopen zes maanden zo hard gewerkt aan de droom om het eerste niet witte koppel en de eerste vrouw te zijn die een honkbalteam in de hoogste Amerikaanse profcompetitie kopen."

De reden van het intrekken van het bod op het honkbalteam vermeldt Lopez niet. Wel wenst de zangeres en actrice de Mets-organisatie het beste toe.