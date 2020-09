Toni Braxton betreurt dat ze niet meer seks had toen ze jonger was, vertelt ze zaterdag in The Guardian. De 52-jarige zangeres denkt dat dat kwam door haar religieuze opvoeding.

"Ik heb er spijt van dat ik niet meer seks had toen ik jonger was", aldus Braxton. "Ik had meer moeten drinken, meer feesten, zelfs meer roken."

De zangeres is van mening dat het op haar huidige leeftijd niet gepast is om de ervaringen die ze zegt gemist te hebben alsnog te beleven. "Zoals het werkt doe je dat als je twintiger of dertiger bent en vervolgens heb je als veertiger genoeg verdiend om te betalen voor therapie."

Toen Braxton zeven jaar oud was, werd haar familie volgens haar erg religieus en probeerde verschillende religieuze stromingen voordat er gekozen werd voor de Methodistenstroming. De zangeres is nu naar eigen zeggen niet langer religieus, maar "spiritueel".