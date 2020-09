Schrijver Kluun (Raymond van de Klundert) heeft geleerd om monogaam te leven, zegt hij in een interview in het AD.

"Ik pleeg geen overspel meer, ik ben 56. Mijn libido is zeker niet weg, maar anders dan toen ik 33 was. Ik ben dol- en dolgelukkig met mijn liefde."

Van de Klundert schreef de bestseller Komt een vrouw bij de dokter. In dat boek pleegt het hoofdpersonage overspel, terwijl zijn vrouw terminaal ziek is. Het verhaal in het boek kent vele overeenkomsten met het echte leven van de auteur, maar van affaires moet hij op dit moment in zijn leven niets meer weten.

"Harry Mulisch kreeg ooit de vraag: 'Meneer Mulisch, bent u nog steeds zo druk met vrouwen?' Hij was toen in de zeventig, en antwoordde: 'Het zou wel heel triest zijn als dat nog steeds zo was.' Ik kreeg zelf ook iets van: man, come on. Het wordt sneu. Ik kreeg een hekel aan die versie van mijzelf."

'Er zit een duiveltje in mij'

Zijn nieuwe boek Familieopstelling draait om het personage waar Komt een vrouw bij de dokter ook om draaide en toont wederom veel autobiografische elementen. Ook in dit boek laat Van der Klundert 'zichzelf' er niet genadig van afkomen.

"Er zit een duiveltje in mij dat het leuk vindt de boel op te schudden, te choqueren. Maar in mijn karakter zit iets duaals: ik ben heel lief voor mijn vriendin, mijn vrienden, mijn familie, ex, kinderen. En dat bad guy spelen is onlogisch met mijn behoefte om aardig gevonden te worden, maar ik doe het keer op keer."