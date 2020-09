Hugo Kennis slaapt slechts vier uur per nacht. De presentator en Expeditie Robinson-winnaar van 2019 heeft de gevolgen daarvan zelfs medisch laten onderzoeken, vertelt hij in een interview in het AD.

"Doe ik al sinds mijn vijftiende. Natuurlijk heb ik me laten onderzoeken. Mijn moeder maakte zich grote zorgen. Elektroden. Testen. Wakker blijven 48 uur. Slaappillen. Therapie. De dokter zei: 'Ik weet niet hoe het kan, maar je haalt je remslaap, duurslaap en je inslaap. Er is niets aan de hand.'"

Tijdens de uren waarop hij niet slaapt, gaat Kennis graag aan het werk in zijn moestuin. "'s Nachts is er rust, krijg ik zo veel inspiratie."

Kennis, die tevens als televisiekok te zien, werkt dan ook zijn receptenboek bij. "Ik zit over de 2.500 recepten. Ik heb er net nog twintig bedacht, al schrijf ik die normaal gesproken 's nachts."

Kennis betreurt het dat dit jaar geen nieuw seizoen van Expeditie Robinson kan worden opgenomen. "Ik keek ernaar uit. Wel een prettige bijkomstigheid: ik ben een jaar langer de winnaar."