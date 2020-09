De koning en de koningin houden even geen rekening met 1,5 meter tijdens vakantie, boer Jan en Nienke uit elkaar en Eloise rookt één keer. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Geen wekker, geen verplichtingen, geen regels: voor de meeste mensen is op vakantie gaan er even helemaal uit zijn. Niet hoeven nadenken over de problemen op werk, geen gezeur aan je hoofd van de buren en vooral lekker eten en genieten van de omgeving.

Maar ook vakantie is anders door het coronavirus. Want waar je je normaal even helemaal kan laten gaan, is het nu de bedoeling dat je landen mijdt die oranje zijn en dat je precies weet aan welke regels je je moet houden in je favoriete vakantieoord. Mondkapjes, afstand, handen wassen: je kunt je afvragen hoe uitgerust je terugkomt na overal rekening mee te hebben moeten houden.

De koning en de koningin besloten toch te gaan. Met hun drie dochters vlogen ze naar Griekenland voor een vakantie waarbij ze even totaal met rust zouden worden gelaten: heerlijk, even niet koning en koningin zijn, maar gewoon Wim-Lex en Max.

Dankzij de mediacode die in Nederland geldt, waarbij paparazzi de leden van het Koninklijk Huis met rust laten in privésfeer in ruil voor vaste fotomomenten in het jaar, leek dat te lukken. Maar in Duitsland hebben ze maling aan die mediacode en zo verschenen er vorige week foto's van het stel in zwembroek en bikini. Op foto's, die dus niet door Nederlandse media geplaatst of gelinkt worden, is te zien hoe de koningin een boot in wordt geholpen door haar man en hoe het stel geniet van het strand.

Leuk en onschuldig, maar helaas voor het koningspaar bleef het daar niet bij. Want hoewel de mediacode redelijk heilig is in Nederland, kunnen kranten, tijdschriften, websites en televisieprogramma's er altijd voor kiezen tóch te plaatsen. En als de foto nieuwswaarde heeft, wordt het ineens een stuk interessanter.

Een foto van het koningspaar poserend met een restauranteigenaar zou normaal de headlines niet halen, maar in een wereld waar we allemaal afstand van elkaar moeten houden en onze eigen koning daar keer op keer op hamert, is het allesbehalve handig jezelf op ogenschijnlijk 0 meter afstand van die eigenaar op de foto te laten zetten.

Stom, vonden ook Willem-Alexander en Máxima en ze boden hun excuses aan. Een foutje is snel gemaakt, zeker na een glaasje ouzo.

Boer moet opnieuw op zoek naar vrouw

Het afgelopen seizoen van Boer zoekt Vrouw was niet al te romantisch: boerin Annemiek wist niet hoe snel ze haar mannen het huis uit moest zetten, boer Geert bleek een ontzettende hork en Geert-Jan besloot de lijnen na het keuzemoment toch nog open te houden.

Gelukkig waren daar, naast Bastiaan en Milou, Jan en Nienke die soelaas boden: het stel keek elkaar zo verliefd aan dat de kijkers het direct ook werden.

2020 maakt meer kapot dan je lief is, zo bleek deze week maar weer eens, toen Nienke en Jan bekendmaakten uit elkaar te gaan. Met liefde, dat dan weer wel, maar de relatie is over.

Alleen Bastiaan en Milou blijven over en lijken nog steeds sterk. Fijn voor de makers van Boer zoekt Vrouw: ze hoeven geen zoektocht te starten naar nieuwe boeren. Dit seizoen kan gewoon nog eens dunnetjes overgedaan worden en dan kan eindelijk publiekslieveling Willem ook meedoen op televisie. Al leek de liefdeszoektocht bij hem wél geslaagd.

Ik doe één keer iets fout

Leden van het Koninklijk Huis zijn dus beschermd van lastiggevallen worden door de media in privétijd, maar hun kinderen niet altijd. Prins Constantijn en zijn vrouw Laurentien maken onderdeel uit van het Koninklijk Huis, maar hun kinderen Eloise, Leonore en Claus-Casimir niet.

Dat biedt vrijheden. Zo heeft gravin Eloise zich in no time weten te ontpoppen tot influencer op sociale media. Maar het levert ook een hoop gedoe op. De 18-jarige Eloise werd deze week op de foto gezet door tijdschrift Weekend terwijl ze een sigaret rookte en kwam direct op de cover te staan.

Haar ouders waren boos, zo lieten ze duidelijk weten."Eloise is in eerste plaats een privépersoon met de daarbij behorende rechten op privacy. Wij verwachten dat deze gerespecteerd worden. De publicatie van deze foto's doet daar afbreuk aan. Deze is overduidelijk genomen in de privésfeer, bevat ons inziens geen nieuwswaarde en draagt niet bij aan het publieke debat."

Eloise reageerde zelf op Instagram: "Ik rook één sigaret en iemand maakt er meteen een foto van... Wat is daar nieuws aan? Ik wil genieten van mijn studentenleven en hopelijk snappen jullie dit."

Hoewel de meeste mensen lacherig doen over de verklaring van Eloise -welke tiener heeft niet verklaard slechts één sigaret te hebben gerookt of de sigaret van een vriendin vast te hebben gehouden - lijkt er wel een serieuze discussie te ontstaan: moeten we jonge mensen op deze manier op de foto willen zetten?

Eloise is influencer, zo wordt gezegd, en dus heeft ze zelf de deur opengezet voor dit soort kiekjes. Maar op Instagram kiest ze zelf wat ze deelt en hoe ze het deelt, daar is bij de coverfoto van Weekend geen sprake van. Heeft Eloise niet het recht om, net als andere mensen van haar leeftijd, te rebelleren zonder dat heel Nederland daar alles van moet weten? Als het aan de roddelbladen ligt niet.