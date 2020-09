Maxime Meiland heeft een nieuwe vriend, zo bevestigt haar vader donderdag in gesprek met RTL Boulevard. De twee leerden elkaar kennen op Chateau Marillaux, het Franse kasteel waar de familie Meiland tot voor kort woonde.

"Het overkomt je natuurlijk. Je komt iemand tegen en dan denk je: goh, wat een leuke zoon", aldus Martien Meiland.

"Het is echt een onwijs leuke jongen. Buiten dat hij er goed uitziet, is hij heel aardig en gezellig, en hij past helemaal in onze family." Meiland is dan ook erg blij voor zijn dochter. "Volgens mij is het ook haar eerste echte vriendje."

Maxime Meiland (24) leerde cameraman Leroy Molkenboer kennen toen hij een paar dagen in Frankrijk was om de leader van hun realityprogramma op te nemen. "Op de eerste avond zaten we na afloop te wijnen en toen zei hij tegen Erica: 'Ik kom in een warm bad bij deze familie'."

De familie Meiland woont inmiddels weer in Nederland.