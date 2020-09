Prins Constantijn en prinses Laurentien zijn niet te spreken over de keuze van weekblad Weekend om beelden van hun dochter Eloise te publiceren. Het weekblad heeft foto's van de gravin die aan het roken is op de cover gezet. "Dit heeft geen nieuwswaarde", stelt het koppel.

In een verklaring aan Shownieuws laten Constantijn en Laurentien weten dat ze het ongepast vinden. "Eloise is in eerste plaats een privépersoon met de daarbij behorende rechten op privacy. Wij verwachten dat deze gerespecteerd worden."

De achttienjarige gravin behoort, in tegenstelling tot haar ouders, niet tot het koninklijke huis en daarom hoeven de bladen geen rekening te houden met de mediacode. Toch vindt het echtpaar de publicatie van een foto van hun rokende dochter te ver gaan. "Deze is overduidelijk genomen in de privésfeer, bevat ons inziens geen nieuwswaarde en draagt niet bij aan het publieke debat."

Eloise is deze week begonnen aan haar studie op de hotelschool in Amsterdam. Op haar Instagram deelt ze veelvuldig wat ze daar allemaal doet.