Brad Pitt heeft naar verluidt een relatie met het Duitse model Nicole Poturalski, meldt TMZ woensdag. Het koppel zou voor een gezamenlijke vakantie naar het Franse vliegveld Paris-Charles de Gaulle zijn gekomen.

Het stel zou vanaf de luchthaven met een privévliegtuig naar het zuiden van Frankrijk zijn gevlogen. De acteur heeft daar een villa, die vlak bij zijn chateau Miraval ligt.

Andere Amerikaanse media hebben foto's in handen waarop Pitt en Poturalski kussend te zien zijn.

De 56-jarige Pitt scheidde vier jaar geleden van Angelina Jolie en zou sindsdien geen serieuze relatie meer hebben gehad. Over het privéleven van Poturalski is minder bekend.

Het model was te zien in modebladen als Marie Claire en ELLE en staat momenteel onder contract bij Next Management in Los Angeles. Ze heeft een zoon uit een eerdere relatie.