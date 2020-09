Ruben Annink heeft dankzij zijn huidige vriendin Nadine Stalman geleerd beter met zijn paniekaanvallen om te gaan. In gesprek met NU.nl vertelt de zanger dat zij precies doorheeft wat hij op zulke momenten nodig heeft.

De singer-songwriter die meedeed aan het afgelopen seizoen van Beste Zangers vertelt dat hij soms tijdens het uitgaan benauwdheid ervaart. "Het voelt als een soort bad trip. Normaal was mijn eerste reactie om dan juist flink door te drinken, maar daardoor schoof ik de paniekaanval juist voor me uit. Dan kwam het terug als ik onderweg naar huis was", legt hij uit.

"Nu heb ik een vriendin die me van mezelf redt in dat opzicht. Zij ziet meteen wanneer zo'n aanval opkomt en weet dat ik dan beter even alleen kan zijn. Ik moet me even van mijn omgeving afsluiten als het gebeurt."

Hij omschrijft de band die hij met haar heeft als 'therapeutisch'. "Ze is mijn privépsycholoog", lacht de singer-songwriter. Annink schreef de coupletten van zijn nummer Iemand deels over zijn ervaringen met paniekaanvallen.

Het refrein van dat lied schreef hij al eerder en noemde hij destijds Niemand, waarin hij zong niemand te hebben die zag dat hij op breken staat. Na een gesprek met singer-songwriter Glen Faria gooide hij het in de prullenbak, omdat Faria de 'dramatische' tekst totaal niet vond rijmen met de 'gezellige persoonlijkheid' van Annink.

Uiteindelijk werd het nummer omgedoopt tot Iemand wat Annink nu opdraagt aan zijn vriendin.