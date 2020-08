Halle Berry heeft besloten zichzelf te vertegenwoordigen in de rechtszaak rondom haar scheiding van Olivier Martinez. Entertainment Tonight meldt op basis van rechtbankpapieren dat de actrice geen advocaat meer heeft.

Uit de papieren blijkt dat Berry's voormalig advocaat Marina Zakiyan Beck met de verandering akkoord is gegaan. Berry maakte de beslissing op 11 augustus officieel. Martinez wordt vertegenwoordigd door advocaat Laura Wasser, die vaker scheidingszaken van Hollywoodsterren op zich neemt.

Berry en Martinez vroegen al in 2015, na twee jaar getrouwd te zijn, een scheiding aan. Berry heeft een zoon samen met de Franse acteur: de zesjarige Maceo. Destijds vroegen ze gedeelde voogdij over hem aan. Het leek erop dat dit in 2016 geregeld was, maar in 2018 moest Berry weer voor de rechter verschijnen, omdat ze de voogdijregeling nog niet officieel hadden gemaakt.

In 2019 kwamen beide acteurs niet opdagen voor een hoorzitting rondom de scheiding, waardoor nog steeds niet alles rond is. Berry en Martinez lieten ten tijde van hun scheidingsaanvraag weten op goede voet uit elkaar te gaan. "We gaan verder met liefde en respect voor elkaar en richten ons op wat het beste is voor onze zoon", schreven ze toen in een verklaring.

Voor Berry is het niet haar eerste scheiding. Ze was van 1993 tot 1996 getrouwd met honkballer David Justice en van 2001 tot en met 2003 met singer-songwriter Eric Benét. Met model Gabriel Aubry, met wie ze van 2005 tot 2010 een relatie had, kreeg ze dochter Nahla.