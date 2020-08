Anna Nooshin merkt nu ze ouder wordt dat ze veel op haar in 2019 overleden vader lijkt, vertelt ze in Bij Andy in de auto. De influencer had naar eigen zeggen een moeizame band met hem.

"Nu ik ouder word, merk ik dat ik veel op mijn vader lijk. Dat vind ik eng maar ook wel heel mooi", aldus Nooshin over de overeenkomsten tussen haar karakter en dat van haar vader. "Hij was supergevoelig: of heel duister of heel blij."

"Ik heb altijd gedacht dat mijn vader op aarde niet echt rust kon vinden", kijkt Nooshin terug op het leven van haar vader. De influencer zegt net als haar vader heel onrustig te zijn en "heel bang" te zijn niet alles uit het leven te kunnen halen.

Volgens Nooshin had ze een moeizame band met haar vader. Haar vader remigreerde uiteindelijk naar Iran, waaruit hij met zijn gezin gevlucht was toen Nooshin zeven jaar oud was.