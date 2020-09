Ruben Annink heeft liever niet dat zijn familie en vrienden komen kijken bij zijn concerten. In gesprek met NU.nl vertelt de singer-songwriter dat hij het moeilijk vindt om zijn persoonlijke liedjes te zingen voor mensen die dicht bij hem staan.

"Ik kan over alles schrijven in mijn muziek en als ik optreed is het haast alsof er een glazen wand tussen mij en het publiek is. Ze zijn met heel veel en ik sta daar lekker die nummers van me weg te zingen, maar dat is anders als mijn ouders ineens in de zaal staan", aldus de 22-jarige Annink.

"Ik heb liever niet dat er bekenden komen kijken. Ook als mijn vriendin er is vind ik dat ongemakkelijk, omdat veel liedjes over haar gaan. Mijn ex stond er ook ineens een keer. Ik dacht: what the fuck doe jij hier?"

Annink legt uit dat hij de mensen over wie de liedjes gaan niet kan aankijken als hij ze zingt. "Ik had een keer een vriend meegenomen naar een optreden over wie ik ook een liedje heb geschreven. Dat ging over een periode waarin hij niet lekker in zijn vel zat. Ik keek hem aan toen ik het zong en ik zag hem breken en toen brak ik zelf ook."

De singer-songwriter, die afgelopen seizoen meedeed aan het programma Beste Zangers en onlangs de single Iemand uitbracht, geeft toe dat zijn ouders het wel "irritant" vinden dat hij liever niet heeft dat ze komen kijken. "Ze zijn natuurlijk supertrots."