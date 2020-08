Donny Roelvink en zijn vriendin Janice Blok gaan samenwonen, maakt Blok via Instagram bekend.

Op Instagram vertelt Blok dat Roelvink haar heeft overtuigd om Rotterdam te verlaten en te verhuizen naar Amsterdam. "Ik ga Rotterdam verlaten en naar Amsterdam. Ik geef het toe: hij heeft mij overgehaald. Fuck you, Donny!"

Het koppel is nu hard op zoek naar een huis in Amsterdam, iets wat niet makkelijk is volgens de influencer. "Maar ik ga het gewoon doen." De 28-jarige Blok laat weten op zoek te zijn naar een appartement dat al gerenoveerd is of nieuwbouw. Daarnaast moet het twee slaapkamers en een balkon hebben. Ook zou ze graag een grote tuin met plek voor een jacuzzi willen.

Roelvink en Blok zijn sinds augustus 2019 samen. De twee hebben een leeftijdsverschil van zes jaar. Blok vertelde in februari aan RTL Boulevard dat ze eerst twijfelde over het beginnen van een relatie met de 22-jarige Roelvink door het leeftijdsverschil, maar uiteindelijk toch voor zijn charmes viel.