Het Koninklijk Huis heeft dinsdag nieuwe portretfoto's van de drie prinsessen gedeeld. Amalia, Alexia en Ariane poseren allemaal in hun eentje voor de camera.

De zestienjarige Amalia draagt op deze nieuwe foto de jurk die ze aanhad tijdens het fotomoment voorafgaand aan de zomervakantie van de familie. (Foto: RVD/Martijn Beekman)

Prinses Alexia is gehuld in een witte jurk van Sandro Paris, een merk dat ze vaker draagt en waar haar oudere zus en moeder ook in gezien zijn. De vijftienjarige prinses combineert het kledingstuk met drie kettinkjes en meerdere armbanden. (Foto: RVD/Martijn Beekman)

Prinses Ariane draagt net als haar oudste zus dezelfde jurk als tijdens het fotomoment voorafgaand aan de vakantie. Het is niet bekendgemaakt wanneer de foto's zijn gemaakt behalve dat het in juli was, maar dit zou erop kunnen wijzen dat het even voor of na de sessie is geweest. (Foto: RVD/Martijn Beekman)