De familie Meiland is onlangs van Frankrijk naar Hengelo verhuisd en al zo goed als gesetteld. Dochter Maxime blijft in Nederland, terwijl haar ouders heen en weer pendelen. Zo anoniem als in Frankrijk kan de familie niet meer over straat.

In gesprek met NU.nl zegt Maxime Meiland dat ze sinds de verhuizing liever alleen naar de supermarkt gaat. "Met papa wil iedereen op de foto, met mij en mama is dat echt minder. En gewoon even snel naar de supermarkt is dan alleen een stuk makkelijker. Maar ik denk dat dat ook een kwestie van wennen is, nu is het nog nieuw."

Over het algemeen heeft de familie juist meer privacy nu ze niet langer in Frankrijk wonen. Moeder Erica vertelt dat mensen nu eigenlijk altijd buiten blijven staan. "Dan roepen ze bij het hek: 'Wijnen, wijnen, wijnen', en gaan ze daarna weer weg. Dat was in Frankrijk eigenlijk erger, ondanks alle bordjes die we ophingen bleven mensen gewoon het terrein opkomen."

'Het is maar een chateau'

De eerste geruchten dat de familie Chateau Marillaux te koop wilde gaan zetten verschenen al in februari van dit jaar. Niet lang daarna bleek dat de familie inderdaad naar Hengelo zou verhuizen en het kasteel zou gaan verlaten.

Maxime blijft in Nederland, maar omdat het kasteel nog niet verkocht is, moeten haar ouders nog regelmatig heen en weer om het kasteel te onderhouden. Dat er nog geen koper is gevonden vinden ze jammer, maar is geen heikel punt. Martien: "Het is maar een chateau, ons leven gaat gewoon door, hoor."

Chateau Meiland is vanaf 31 augustus iedere maandag en donderdag om 20.30 uur bij SBS6 te zien.