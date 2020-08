Los Angeles vernoemt een straat naar de oud-basketballer Kobe Bryant (1978-2020). De voorzitter van de gemeenteraad van de Amerikaanse stad kondigt de komst van Kobe Bryant Boulevard aan via Twitter.

"Figueroa Street zal binnenkort Kobe Bryant Boulevard heten", aldus Herb J. Wesson jr maandag. Die dag was het Mambadag, omdat 24 augustus (24-8) de twee rugnummers bevat die Bryant, die de bijnaam 'Black Mamba' had, droeg tijdens zijn carrière bij basketbalclub Los Angeles Lakers.

Volgens Wesson jr. zal de Kobe Bryant Boulevard "voor iedereen een herinnering zijn dat geen obstakel te groot is als je de Mamba-mentaliteit hebt". De naar de oud-basketballer vernoemde straat loopt langs het Staples Center, het stadion van Bryants enige profclub.

Bryant kwam in januari samen met een van zijn dochters en alle andere inzittenden om het leven bij een helikopterongeluk. De basketballer had in 2016 zijn carrière afgesloten na twintig seizoenen bij Los Angeles Lakers, waarmee hij vijf keer kampioen werd in de Amerikaanse profcompetitie NBA.