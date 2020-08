Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandag hun excuses aangeboden voor het niet naleven van de 1,5 meterregel bij het poseren met een restauranteigenaar tijdens hun vakantie in Griekenland. De foto lekte zondag uit via RTL Nieuws.

"In media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet", schrijven ze in een verklaring op Twitter. "Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen."

Op de foto is te zien dat de koning een mondkapje in zijn hand heeft en samen met Máxima dicht bij de man staat. Ook in Griekenland geldt dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Uit navraag van RTL Nieuws bleek de man met wie het koningspaar poseerde een van de eigenaren van een restaurant op het Griekse eiland Milos te zijn. Volgens de maker van de foto, met wie het medium sprak, was de foto bestemd voor een privéalbum.

Willem-Alexander en Máxima zijn op dit moment nog op vakantie op Milos. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wilde aanvankelijk geen reactie geven op de foto, omdat het volgens de woordvoerders van de koninklijke familie "een privésituatie" betrof.

De bewuste foto van koning Willem-Alexander en koningin Máxima met de Griekse restauranteigenaar. (Foto: Instagram/Royals_Of_Today)