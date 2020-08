Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn tijdens hun vakantie te zien op een foto die rondgaat op internet. Op de foto staan de koning en koningin naast een man, volgens RTL Nieuws de eigenaar van een restaurant.

Het koningspaar is momenteel op vakantie op het Griekse eiland Milos. Op de foto is te zien dat de koning een mondkapje in zijn hand heeft en samen met Máxima dicht bij de mogelijke restauranteigenaar staat. Ook in Griekenland geldt dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden tegen de verspreiding van het coronavirus.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wilde aan RTL Nieuws geen reactie geven op de foto. Tegen de NOS zegt de RVD alleen dat het "een privésituatie" betreft.

RTL Nieuws sprak tevens met degene die de foto van het koningspaar maakte. "De foto was voor een privé fotoalbum", aldus de fotograaf tegen RTL Nieuws.