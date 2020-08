De 33-jarige actrice Lea Michele, onder andere bekend van haar rol in de serie Glee, is bevallen van een zoon, meldt People zondagavond.

Wat de naam van de pasgeboren zoon van Michele en haar man Zandy Reich is, is nog niet bekend.

Een bron vertelt aan People dat het stel "enorm dankbaar" is. "Iedereen is gelukkig en gezond. Hij is een makkelijke baby tot op heden", aldus de bron.

De Glee-actrice en Reich trouwden in 2019 met elkaar. Het stel gaf elkaar het jawoord in het noorden van Californië.