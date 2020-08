Seal wil niet dat zijn kinderen met hun moeder (zijn ex-vrouw) Heidi Klum naar Duitsland afreizen. Volgens juridische documenten, in handen van The Blast, vreest de zanger dat hij zijn kinderen dan voorlopig niet terugziet.

"Ik geloof dat Heidi er een verborgen agenda op na houdt om de kinderen naar Duitsland te verhuizen", stelt Seal in documenten.

Klum zou haar kinderen mee willen nemen naar Duitsland om hun grootouders te bezoeken en ze dicht bij haar te hebben tijdens de opnames van Germany's Next Top Model, waar Klum in jureert. De zanger gelooft dit alleen niet.

"Door het verzoek in te willigen zouden de kinderen in feite van mij en hun huis hier in Los Angeles naar Duitsland kunnen verhuizen, voor wat een onbepaalde tijd zou kunnen zijn", schrijft Seal. "Gezien de onzekerheid over de impact van het coronavirus op eventuele reisbeperkingen van dit land en Duitsland - die op elk moment kunnen veranderen en kunnen verhinderen dat de kinderen Duitsland verlaten of de Verenigde Staten binnenkomen."

Volgens Seal heeft zijn ex-vrouw in het verleden vaker laten weten dat ze graag met hun kinderen zou willen verhuizen, omdat ze zich zorgen maakt om de politiek in de Verenigde Staten.

Klum en Seal hebben samen vier kinderen: Leni (16), Henry (14), Johan (13) en Lou (10). De twee scheidden in 2014 na een huwelijk van negen jaar. Het model trouwde vorig jaar met muzikant Tom Kaulitz.