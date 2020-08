Albert Verlinde laat heel bewust niets meer los over zijn liefdesleven. De 59-jarige entertainmentdeskundige heeft die beslissing een aantal jaar geleden gemaakt, zo vertelde hij zondag in gesprek met De Perstribune op NPO Radio 1.

Verlinde zei dat hij in het verleden genoeg heeft losgelaten over zijn liefdesrelaties en dat hij het niet meer nodig vindt om hier verder over uit te wijden. "Ik heb op een gegeven moment gewoon de keuze gemaakt: ik doe mijn ding en ik heb het buitengewoon naar mijn zin en ik ben zeer gelukkig, maar ik ga er niet meer over zeggen."

Verlinde is getrouwd met oud-VVD-politicus Onno Hoes en die relatie is breed uitgemeten in de media. Het stel raakte in opspraak toen Hoes in 2013 zoenend met een andere man werd gespot. De Shownieuws-deskundige is echter altijd bij Hoes gebleven en verwerpt geruchten dat hun relatie ooit bekoeld is. "We zijn altijd heel goed bevriend gebleven, altijd maatjes gebleven en dat is het."

Het voorval heeft er wel voor gezorgd dat Verlinde anders naar zijn werk is gaan kijken. Waar hij voorheen weinig moeite had met het naar buiten brengen van roddelnieuws, denkt hij daar inmiddels wel twee keer over na. "Ik weet nu ook wat de impact is van iets roepen op tv waar twee tot drie miljoen mensen naar keken."