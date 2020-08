Wende Snijders (41) heeft nooit sterk de behoefte gehad om moeder te zijn. Dat vertelde de zangeres zaterdag in het radioprogramma Moedig Voorwaarts.

In Snijders' nieuwe voorstelling Wildernis zit een liedje over het ouderschap, omdat het onderwerp de zangeres bezighoudt. "Het intrigeert mij omdat ik er zelf mee geconfronteerd ben in mijn leven en ik kies altijd wel onderwerpen (voor liedjes, red.) waar ik op dat moment mee bezig ben", vertelt Snijders. "Ik ben nu 41 en ik heb eigenlijk nooit een heel indringende moederwens gehad."

Ze vervolgt: "Ik ben heel blij met alle kinderen die uit vriendinnen geboren zijn, maar bij mij ging het niet 'rammelen'." De zangeres werd er wel steeds vaker naar gevraagd door haar omgeving en heeft er goed over nagedacht. "Op een gegeven moment is het afgelopen en ik zou het een beetje flauw vinden als je dan daar niet goed over nagedacht hebt."

Toch is het niet zo dat de artieste bewust niet voor het moederschap gekozen heeft. "Dat klinkt heel proactief, maar dat is niet zo. Het is meer een gebrek aan een wens en dat ik ook bij mezelf denk: waarom zou ik moeder zijn als ik het niet heel graag wil?"

Snijders ziet bij "een heleboel vriendinnen" wat het moederschap inhoudt. "Ik vind het nogal een verantwoordelijkheid en ik vind ook echt dat het niet een ervaring is die je niet zomaar even moet aangaan. Ik ben van het soort dat denkt: je moet heel goed nadenken, wil je ouder worden, want dat is echt een skill."