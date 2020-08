Paris Hilton heeft als tiener een traumatische tijd meegemaakt op haar kostschool. Daar werd de realityster, naar eigen zeggen, mishandeld, gewurgd en geslagen.

Op haar zeventiende werd Hilton naar een kostschool gestuurd en daar had ze het zwaar, zegt ze. De 39-jarige vertelt in een interview met People over deze periode. "Vanaf het moment dat ik wakker werd tot dat ik naar bed ging, werd er de hele dag geschreeuwd in mijn gezicht. Het was een constante marteling", aldus de hotelerfgename.

Niet alleen de medewerkers van de kostschool waren gemeen tegen Hilton. Ook de docenten hadden het op haar gemunt. "Ze gaven me constant een slecht gevoel over mezelf en pestten me. Ik denk dat het hun doel was om ons te breken. Ze mishandelden ons fysiek, zowel door te slaan als door ons te wurgen.

Dit leidde ertoe dat Hilton er helemaal doorheen zat. "Ik had elke dag paniekaanvallen en moest huilen", zegt ze. "Ik voelde me zo ellendig. Ik voelde me gevangen genomen en ik haatte het leven."

De Amerikaanse is blij dat ze eindelijk haar verhaal naar buiten durft te brengen. "Ik heb mijn waarheid zo lang begraven. Maar ik ben trots op de sterke vrouw die ik ben geworden. Mensen denken misschien dat ik een gemakkelijk leven heb gehad, maar ik wil juist laten zien wat er zich daadwerkelijk in mijn leven heeft afgespeeld. "

Op 14 september brengt Hilton een nieuwe documentaire uit op YouTube, This is Paris. Daarin zal ze uitgebreider ingaan op haar tijd op de kostschool.