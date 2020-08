Op1-presentatrice Nadia Moussaïd is ten huwelijk gevraagd door haar vriend. Dat zegt ze zaterdag in Zomerspijkers op Radio 1.

Moussaïd heeft het in het radioprogramma over hoe ze de quarantaineperiode heeft beleefd.

"Voor ons als stel was het een blessing in disguise. We zijn dichter tot elkaar gekomen. En hij heeft me ten huwelijk gevraagd", aldus de presentatrice.

Moussaïd is onder andere bekend als presentatrice van De Nieuwe Maan, dat programma presenteerde ze tussen 2016 en 2018. Tegenwoordig is ze te zien als presentatrice van Op1.