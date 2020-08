Presentator Larry King is in korte tijd twee kinderen verloren. Drie weken nadat zijn 65-jarige stiefzoon Andy plotseling stierf, is dochter Chaia (52) woensdag overleden aan de gevolgen van longkanker. Dat bevestigt Kings kleindochter in gesprek met The Daily Mail.

De 86-jarige King was eerder niet in staat om af te reizen naar de begrafenis van Andy, vertelt zijn kleindochter Jillian. Hij zou de uitvaart via een videoverbinding hebben kunnen volgen.

De presentator werd begin 2019 getroffen door een beroerte en lag daarna wekenlang in coma. In mei werd wel bekend dat hij werkt aan een podcastserie waarin hij beroemdheden wil gaan interviewen.

King was in de jaren zestig twee keer getrouwd met Alene Akins, die zoon Andy al uit een eerdere relatie had. Het koppel kreeg later samen dochter Chaia. Akins overleed in 2017 aan longkanker, net als haar dochter.

Kings eerste zoon, Larry jr., komt uit een kort huwelijk met Annette Kaye in 1961. In 1999 en 2000 kreeg hij respectievelijk Chance en Cannon, met echtgenote Shawn. In 2019 scheidde hij van haar. De televisiepresentator is in totaal acht keer getrouwd geweest, waarvan twee keer met Akins.