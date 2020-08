Slangenbeten kunnen levensgevaarlijk zijn en daarom roept Freek Vonk vrijdag zijn Instagram-volgers in een video op om hem niet na te doen. De reden hiervoor is dat de bioloog hoorde dat er een elfjarige jongen op een camping in Ermelo is gebeten door een adder.

"Even een klein berichtje van mij", begint Vonk zijn video. "Er is mij iets ter ore gekomen en dat wilde ik even delen, dat gaat over een elfjarige baas: Liam Vliet. Liam is namelijk op de camping in Ermelo gebeten door een joekel van een adder. Adders zijn de enige gifslangen in Nederland. Een beet is allesbehalve een pretje, superpijnlijk."

Volgens Vonk heeft de jongen het "dapper doorstaan" en "schrok hij niet eens". "Knap! Maar uiteindelijk heeft onze kleine avonturier wel vier dagen in het ziekenhuis gelegen omdat zijn hand en arm dik en blauw werden - en pijnlijk. En het is goed dat de artsen dit goed in de gaten hebben gehouden, want het kan heel gevaarlijk zijn."

'Ook ik kruip soms door het oog van de naald'

Daarom roept de presentator - die zelf regelmatig slangen oppakt in zijn televisieprogramma's - op om hem nooit na te doen. "Kijk uit met slangen en andere dieren. Sommige slangensoorten zijn levensgevaarlijk, die kun je echt niet zomaar pakken."

"Ik ben bioloog en doe dit al twintig jaar, maar ook ik kruip soms door het oog van de naald", vertelt Vonk, die eerder dit jaar in Australië werd gebeten door een tapijtpython. "Maar ik weet precies wat ik doe. Als je een slang ziet in de natuur: wees voorzichtig. Slangen zijn razendsnel. Houd afstand."

Hij besluit zijn bericht met wat bemoedigende woorden voor de gebeten jongen: "Het is volgens mij de grote droom van Liam om gewonde dieren te helpen en terug te zetten in de natuur. Een geweldige droom om na te jagen. Zet hem op!"