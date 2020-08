Tatum Dagelet zou niet snel zonder make-up over straat gaan. In gesprek met NU.nl vertelt de presentatrice van het programma Pretty & Single, waarin vrouwen zonder make-up op date gaan, dat dit met haar bekendheid te maken heeft.

Dagelet zegt in Nederland nooit zonder een beetje mascara naar de supermarkt te gaan. "Maar vooral voor feestjes en gelegenheden waar ik nieuwe mensen ontmoet, maak ik mezelf echt wel op. Ik ben dan toch bang dat ik er zonder make-up minder stralend uitzie en mensen zouden zeggen: 'Goh, in het echt is ze minder knap.'"

De presentatrice ging door de opnames van het datingprogramma meer nadenken over haar eigen make-upgebruik. "Waarom vind ik het nodig om make-up te dragen? Ben ik dan bang dat mensen me zonder minder mooi of zelfs leuk vinden? En dat ze me daardoor minder aardig vinden? Onzin natuurlijk." Ze denkt dat het programma helpt bij een stukje zelfacceptatie door onzekerheden niet langer te verbergen.

'Een flirt zonder make-up is extra groot compliment'

Dagelet loopt op vakantie in het buitenland wel het liefst rond met een naturel gezicht. "Dan maakt het me geen reet uit en voel ik me bevrijd. Als er dan iemand met me flirt, vind ik dat wel een extra groot compliment."

Een eerste date zonder make-up gaat haar echter nog wat te ver. "Je wil dan toch een eerste goede, verzorgde indruk achterlaten. En mocht je make-uploos een blauwtje lopen, dan denk je misschien toch: zie je wel, ik ben niet knap genoeg. Het feit dat ik dit denk zegt ook al wat, want wie zegt dat iemand me zonder make-up minder mooi vindt? Blijkbaar heb ik die onzekerheden ook."

Bij een tweede date vindt ze het al geen probleem meer. "Een aantal vrouwen uit het programma vertelden dat ze zelfs hun make-up erop laten als ze bij een man blijven slapen. Of ze staan in alle vroegte op om zichzelf mooi te maken voordat hij wakker wordt. Zo ver ga ik niet."

Pretty & Single is vanaf dinsdag 25 augustus wekelijks om 21.00 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO3.