Babette van Veen hinkt als gevolg van een zware knieblessure in het nieuwe seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden. De 52-jarige actrice, die het personage Linda Dekker speelt in de serie, scheurde een paar maanden geleden haar kruisband bij een zware val.

"Als mensen zich afvragen waarom ik zo hink: dat is omdat ik negen weken geleden de kruisbanden in mijn knie heb gescheurd", zegt ze vrijdag in Goede Tijden, Zomer Tijden, een praatprogramma van Froukje de Both tijdens de zomerstop van de serie.

"Het was een heel stom huis-tuin-en-keukenongelukje: tijdens het wandelen met mijn hond ben ik gevallen. Mijn kuit bleef staan, maar mijn knie ging naar links. Dus ik heb echt een tijd niet kunnen lopen en moeten revalideren met een brace", aldus Van Veen, die op Twitter laat weten dat haar herstel nog zo'n zes weken duurt.

Van Veen is verdeeld over drie periodes al zeventien jaar te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze speelde de rol van Dekker al van 1990 tot 1998, waarna ze in 2005 voor drie maanden terugkeerde in haar oude rol. In 2015 maakte ze opnieuw haar comeback.

Het nieuwe en 31e seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden is vanaf 31 augustus te zien bij RTL.