Lori Loughlin moet twee maanden de cel in voor haar rol in een omkoopschandaal rond de universiteit van haar dochters, zo heeft de rechtbank in Los Angeles vrijdag bepaald. Haar man Mossimo Giannulli is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden.

Loughlin, bekend als actrice in onder meer de Amerikaanse televisieserie Full House, moet bovendien een geldboete van 150.000 dollar (zo'n 127.000 euro) betalen en een taakstraf van honderd uur uitvoeren. Na haar celstraf geldt een proeftijd van twee jaar. De straf die de rechter oplegde komt overeen met het akkoord dat Loughlin eerder sloot met de openbaar aanklager in Los Angeles.

Loughlin en haar echtgenoot Giannulli bekenden in mei dat ze deel uitmaakten van een omvangrijk omkoopschandaal rond de toelating van hun dochters Bella en Olivia Jade tot de University of Southern California. Ze betaalden 500.000 dollar aan een tussenpersoon om hun kinderen in te schrijven voor de roeivereniging van de universiteit, terwijl ze de sport niet beoefenden.

De straf voor Giannulli, die ook een boete van 250.000 dollar en een taakstraf van tweehonderd uur opgelegd kreeg, valt hoger uit omdat hij meer contact had met de tussenpersoon, de betalingen regelde en ook de confrontatie aanging met een docent van een van de dochters op de middelbare school. Deze had bij de University of Southern California zijn twijfels uitgesproken of zij wel ooit had geroeid.

Lori Loughlin en haar man Mossimo Giannulli zijn veroordeeld voor hun rol in het omkoopschandaal rond de toelating van hun dochters tot de University of Southern California. (Foto: BrunoPress)

Meer dan twintig bekentenissen in schandaal

De 56-jarige Louglin en haar één jaar oudere echtgenoot Giannulli zijn de respectievelijk 23e en 24e persoon die schuld hebben bekend in het omkoopschandaal. In totaal zijn vijftig ouders betrokken bij de zaak.

Ook de voormalige Desperate Housewives-actrice Felicity Huffman was een van de betrokkenen. Zij kreeg een celstraf van twee weken, een taakstraf van 250 uur en een geldboete van 30.000 dollar opgelegd. Zij pleegde examenfraude ten behoeve van haar kinderen. Inmiddels heeft ze haar celstraf uitgezeten.