Sylvie Meis wordt tijdens haar aanstaande huwelijksceremonie weggegeven door haar zoon Damián. De presentatrice vertelt aan Shownieuws dat hij haar naar het altaar zal begeleiden op de dag dat ze met Niclas Castello trouwt.

"Damián gaat me begeleiden naar de plek waar de ceremonie gaat plaatsvinden en brengt me naar Niclas toe. Dat wordt natuurlijk heel spannend. Dat is toch wel heel emotioneel en daar verheug ik me heel erg op", aldus Meis.

De veertienjarige zoon van de presentatrice brengt ook de ringen tijdens de ceremonie. "Hij heeft veel taken", aldus Meis. Damián woont sinds kort bij zijn vader Rafael van der Vaart en diens vriendin Estavana Polman in Denemarken.

De 42-jarige Meis en de 41-jarige Castello zouden eigenlijk in juni in het huwelijksbootje stappen, maar dit feest moest worden uitgesteld wegens de coronacrisis. Ze maakte onlangs bekend dat de ceremonie eind september in Florence plaatsvindt.

"Wat ons geluk is geweest, is dat we een kleine, intieme bruiloft hadden gepland. Daardoor is het ons gelukt om alles te verzetten en de kamers voor onze gasten om te boeken", zei ze hier eerder over tegen Grazia.

Castello en Meis leerden elkaar in juni vorig jaar kennen op de bruiloft van een vriendin. Het stel verloofde zich in oktober.