Bartina Koeman was in shock toen dinsdag duidelijk werd dat haar man Ronald Koeman definitief naar FC Barcelona zou verkassen. De 57-jarige voetbaltrainer stopte als bondscoach van het Nederlands elftal en tekende woensdag voor twee jaar bij de Spaanse grootmacht.

"Overweldigend. Ik was dinsdag helemaal in shock en nu daalt het een beetje in", zegt Bartina Koeman in gesprek met Shownieuws. "Ik heb hem nog amper gesproken. Hij is dinsdag in alle haast vertrokken. Hij had gisteren een persconferentie en een contractondertekening. Ik ga horen wat hij te zeggen heeft. Ik weet nog niet of hij terugkomt, of dat ik daarnaartoe ga."

Het echtpaar kocht eerder dit jaar al een huis in Barcelona, maar volgens Bartina Koeman deden ze dat niet met het oog op het aanstaande trainerschap van Koeman bij de plaatselijke voetbalclub. De voormalige bondscoach van het Nederlands elftal bedankte al twee keer eerder voor een trainersfunctie bij FC Barcelona, de club die hij van 1989 tot 1995 diende als speler.

"We hebben nooit aan de club gedacht. Tot zaterdag Ronald een appje kreeg van de voorzitter, of hij hem mocht bellen. Zondag zat hij bij ons aan de koffie. Maandag zijn er mensen van Barcelona thuis bij ons in Naarden geweest en hebben ze het rondgemaakt."

Bartina Koeman sprak uitgebreid met haar man over de interesse van FC Barcelona. Hij beschikte over een doorlopend contract bij de KNVB, maar kon door een speciale FC Barcelona-clausule in die verbintenis voor een afkoopsom alsnog naar Catalonië vertrekken.

"Hij vond het vreselijk om het Nederlands elftal in de steek te laten, want het ging allemaal heel leuk. Maar hij kon FC Barcelona niet voor de derde keer weigeren. 'Als ik het nu niet doe, komt het nooit meer voorbij', zei hij tegen me."