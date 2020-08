Glennis Grace haalt uit naar racistische tiener, Romy Monteiro is 'de babyvraag' zat en BN'ers woedend over columns Herman Brusselmans. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Voor bekende Nederlanders is het dagelijkse kost: opmerkingen over hun haar, hun kleding, hoe ze hun kinderen opvoeden of over hun werk. De inbox van menig zanger, acteur en presentator loopt vol met ongevraagd advies hoe ze zichzelf zouden kunnen verbeteren.

Soms loopt dat uit op een fijn, inhoudelijk gesprek, maar dikwijls is het schreeuwen van één kant en gauw terugtrekken als de BN'er in kwestie er iets van zegt. Zo ging dat deze week ook bij Glennis Grace, die regelmatig hatelijke verwensingen toegestuurd krijgt.

De zangeres deelde op sociale media berichten waarin ze allerlei verschrikkelijke, racistische dingen naar haar hoofd geslingerd kreeg. Ze waarschuwde de verzender vooraf, maar haar besluit stond vast: het moest maar eens klaar zijn met dit gedrag en de enige manier om daarvoor te zorgen was door diegene keihard te confronteren. Op haar Instagram Stories deelde ze de naam én foto's van de verzender.

Goed dat Glennis voor zichzelf opkwam, vonden sommigen, maar anderen waren woedend: de verzender bleek een jongen van dertien jaar oud en zou volgens de reacties beschermd moeten worden. "Ik maak geen onderscheid in leeftijd als het gaat om racisme. Het was ook zeker niet de eerste keer dat ik iemand expose die mij de meest vreselijke racistische teksten opstuurt", aldus Glennis in een reactie.

De zangeres vond het tijd dat de jongen eens een les leerde: zo praat je niet tegen mensen. "Vaak hoor ik dat het aan de opvoeding ligt en ja, dat is vaak het geval. Maar soms worden kids ook beïnvloed door vriendjes of de media. Laten we dat onthouden. De jeugd is de toekomst en hopelijk leert hij hiervan."

Had de jongen keurig zijn excuses aangeboden, dan had dit niet hoeven gebeuren, aldus Glennis. "Doe je dat niet, dan expose ik je en ben je de sjaak."

Ben je zwanger?

Iedere keer als een bekende vrouw een foto van zichzelf plaatst, moet ze goed kijken: is mijn buik niet iets voller dan de vorige keer? Zodra dat wel het geval is, komt daar namelijk dezelfde vraag onder van tientallen volgers: 'Ben je zwanger?'

Waar die vraag vroeger alleen op de voorpagina van roddelbladen verscheen, worden beroemdheden er nu dagelijks mee geconfronteerd. Eet een keer een dag iets meer en er wordt meteen gedacht dat je binnen enkele maanden een kind op de wereld zet.

Romy Monteiro was er deze week klaar mee. De presentatrice zit zeer strak in haar vel, maar op de een of andere manier zagen mensen toch een bolling bij haar buik. Nadat ze talloze reacties kreeg van haar volgers, riep ze mensen via Instagram op nu toch echt eens te stoppen met die vraag.

"Van vrouwen die nog geen mama zijn en dat wel graag willen zijn. En continu pijnlijk worden geconfronteerd met die ene vraag. Van vrouwen die helemaal geen mama willen worden en de vraag onbeschoft vinden. Vrouwen die een gezond en gelukkig eerste kindje hebben en alweer gevraagd worden naar een tweede. Vrouwen die nu eenmaal vaak een laag opgezet buikje hebben en onzeker worden van die vraag."

Volgens Romy is het duidelijker dat mensen wat voorzichtiger moeten omgaan met vragen naar een babywens. "Het is niet zo dat je hem niet meer moet stellen, ik betrap mezelf er ook weleens op uit enthousiasme en liefde, maar je moet er bewust van zijn aan wie je dit vraagt en hoe en wanneer. Het bespaart iemand verdriet."

Column over overschatte mensen

Herman Brusselmans schrijft voor Nieuwe Revu iedere week op satirische wijze over iemand die hij overschat vindt. Sophie Hilbrand, Anouk, Bridget Maasland: ze zijn allemaal al eens onderwerp geweest van de ietwat hatelijke column van de Vlaming. Allemaal met humor, zo betoogt Herman, maar zijn laatste twee columns hebben bij weinig mensen de mondhoeken laten krullen.

Een week geleden schreef Herman over zangeres Shirma Rouse, die 50 kilo is afgevallen. Voor de schrijver niet voldoende, want hij vond dat ze nog steeds veel te dik is en schreef onverbloemd op hoe hij nu naar haar kijkt.

Zijn woorden zorgden voor woede: Shirma kreeg allerlei steunbetuigingen, zo ook van Jim Bakkum, en ze voelde zich gesterkt door de lieve woorden van anderen. De zangeres was niet van plan zich iets aan te trekken van Herman en zei zelf dat ze mensen kent die nog veel ergere dingen tegen haar gezegd hebben.

Na zo'n storm zou je denken dat Herman het wellicht even iets rustiger aan zou doen, maar deze week bleek niets minder waar: nu moest prinses Amalia eraan geloven. Hoewel Herman een stuk positiever leek, deelde hij onder water flinke steken uit en begon hij over haar gewicht.

Hermans column haalt al weken het nieuws en dat zorgt voor aandacht, maar Evert Santegoeds zei in Shownieuws dat het nu toch tijd was dat er werd ingegrepen. "Als ik elke week zo'n column zou publiceren, dan zou bij De Telegraaf wel iemand tegen mij zeggen: 'Waar ben je mee bezig?' Dat gebeurt daar nog niet." Evert ziet maar één oplossing: "Wij moeten het volgende week ook maar negeren."