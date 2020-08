Britney Spears blijft tot 2021 onder curatele van haar vader Jamie Spears staan. De 38-jarige zangeres heeft de rechtszaak over zijn zeggenschap over haar financiën en dagelijks leven woensdag verloren, meldt het doorgaans goed ingevoerde TMZ.

Spears spande dinsdag een rechtszaak aan om ervoor te zorgen dat zorgmanager Jodi Montgomery de rol overneemt van haar vader, die inmiddels twaalf jaar lang haar curator is.

Volgens persbureau Reuters verlengde de rechtbank de regeling echter tot februari 2021. Het Amerikaanse persbureau baseert zich op een document van de rechtbank dat door fans van Spears wordt verspreid, maar de authenticiteit ervan is nog niet bevestigd door de rechtbank.

TMZ meldt dat de rechter niet de benodigde documenten heeft ontvangen om het curatorschap op zakelijk gebied te heroverwegen. Spears zou willen dat een bank of andere financiële instelling zeggenschap krijgt over haar administratie. Op dit moment is haar vader de enige persoon die haar financiën in beheer heeft.

Britney Spears heeft inmiddels twaalf jaar lang geen zeggenschap meer over haar eigen leven. (Foto: BrunoPress)

Spears staat sinds 2008 onder curatele

Jamie Spears heeft zeggenschap over het leven van zijn dochter Britney sinds ze in 2008 met psychische klachten werd opgenomen in een kliniek. Spears zou zich met een van haar zoons in een badkamer hebben opgesloten, omdat ze de voogdij niet wilde verliezen. Niet lang daarna werd haar vader aangewezen als curator.

Hij deed vorig jaar afstand van een deel van zijn taken als curator vanwege een gescheurde dikke darm. Jamie Spears schoof daarbij zorgmanager Montgomery naar voren om zijn taken over te nemen. Hij behield wel de controle over de bezittingen en financiën van zijn dochter.

Elke drie maanden beoordeelt de rechter of de zangeres nog langer onder curatele van haar vader moet staan. Sinds oktober 2018 is ze niet meer in het openbaar verschenen. Haar vader deed de #FreeBritney-beweging, die stelt dat ze gevangen wordt gehouden, onlangs af als een "grap".