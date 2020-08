Ranomi Kromowidjojo verhuisde op haar achttiende naar Eindhoven en leerde door de Brabantse mentaliteit assertiever te zijn, vertelt de dertigjarige zwemster donderdag in het AD.

"Voor een klein landje, en dit is heel zwart-wit natuurlijk, was daar wel een verschil. Mensen spreken met meer woorden, het is uitbundiger. Het is niet zo dat Groningers (Kromowidjojo werd geboren in Groningen, red.) stug zijn, maar het is een ander soort mensen dan Brabanders."

"Ik heb door de combinatie van topsport en in het zuiden leven geleerd assertiever te zijn en iets meer te zeggen dan alleen maar 'ja', 'goed', of 'prima'", aldus Kromowidjojo.

De meervoudig olympisch kampioene vierde woensdag haar dertigste verjaardag. De sporter hecht niet veel waarde aan haar verjaring. "Maar ja, het is wel een beetje een mijlpaal. Dat je ineens bij de dertigersclub hoort, of zo. Je zit in een andere fase."

'Ik ben ook niet zo bezig met die dertig'

Door de coronacrisis kan ze haar verjaardag niet uitgebreid vieren, maar ook daar heeft ze weinig moeite mee, laat ze aan de krant weten. "Ik ben niet de persoon die denkt: dan moet ik het inhalen. Het is wat het is. En ik ben ook niet zo bezig met die dertig."

Hoewel ze zelf niet had gedacht op haar dertigste nog steeds haar brood met zwemmen te verdienen, behoort ze nog altijd tot de Europese top.

"Ik vond het altijd het leukste om te doen, maar er is ook een leven na, dacht ik. Maar zwemmen blijkt nu nog steeds het leukste te zijn. Ik kies er niet voor omdat het veilig is of omdat ik geen ander doel heb, het maakt me gelukkig."