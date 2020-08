Leonardo DiCaprio is door de Braziliaanse vicepresident Hamilton Mourao uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het Amazonegebied in het land. De acteur wordt door de politicus omschreven als "de recentste criticus" van de regering van president Jair Bolsonaro, meldt Reuters.

"Ik wil onze recentste criticus, Leonardo DiCaprio, graag uitnodigen om met me mee te reizen naar Sao Gabriel da Cachoeira", aldus Mourao. De vicepresident beschrijft een acht uur durende tocht waarin DiCaprio "met elk gat in de weg zal leren hoe dingen eraan toe gaan in het gebied".

De uitnodiging komt nadat de acteur zich met zijn Leonardo DiCaprio Foundation inzet voor het behoud van de aarde en het milieu en zich uitspreekt tegen de branden die in het Amazonegebied worden gesticht.

Vorig jaar beschuldigde president Bolsonaro van Brazilië DiCaprio nog van het aanzetten tot brandstichten in het Amazonegebied. De acteur ontkende deze aantijgingen, die niet door de president werden onderbouwd.

Vorige maand sprak DiCaprio nog zijn steun uit voor de beslissing van de Braziliaanse regering om 120 dagen te stoppen met het platbranden van de junglegebieden van de Amazone.

DiCaprio heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd.