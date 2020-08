Het maken van The Morning Show had volgens Jennifer Aniston een therapeutische werking, zegt de actrice en producent van de populaire Apple TV+-serie in een dinsdag verschenen interview met de Los Angeles Times.

"De show voelde als twintig jaar therapie verpakt in tien afleveringen", aldus de 51-jarige Aniston, die bekend werd als een van de hoofdpersonen in de serie Friends. "Sommige scènes waren zo levensecht dat het confronterend werd."

"Ik zei altijd dat het goed met me gaat en alles normaal is. Maar door als een actrice naar pechmomenten te kijken, kon ik niet meer ontkennen dat ze bestaan in mijn leven", aldus Aniston.

"Er zijn momenten geweest dat ik ergens niet wilde zijn, niet op de rode loper wilde lopen en bekeken wilde worden. Iedereen zou dan weer over mij oordelen."

The Morning Show is een Amerikaanse dramaserie die in 2019 in navolging van de #metoo-beweging is gemaakt door Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell. De opnames voor het tweede seizoen zijn vanwege de coronacrisis tot nader order uitgesteld.