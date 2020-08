Britney Spears wil niet langer dat haar vader Jamie Spears als enige curator gaat over haar werk en bezittingen, meldt TMZ dinsdag. In plaats daarvan hoopt ze dat de tijdelijke curator zijn taken overneemt.

Spears' vader moest vorig jaar door medische redenen - hij had een gescheurde dikke darm - een aantal van zijn taken neerleggen. Daarom werd de ervaren curator Jodi Montgomery destijds aangesteld om over Spears' persoonlijke zaken te beslissen.

Uit nieuwe gerechtelijke documenten blijkt dat Spears graag zou willen dat Montgomery het hele takenpakket overneemt. "Zonder op enigerlei wijze afstand te doen van haar recht om in de toekomst beëindiging van dit curatorschap aan te vragen, zou Britney graag zien dat de benoeming van mevrouw Montgomery als curator van haar persoon permanent wordt gemaakt", aldus Spears' advocaat in de documenten.

Daarin schrijft de advocaat ook dat de popster niet wil dat haar vader in de toekomst bij haar financiën betrokken wordt: "Britney is er sterk op tegen dat James als enige curator van haar nalatenschap blijft. Integendeel, zonder op enigerlei wijze afstand te doen van haar recht om te streven naar beëindiging van dit curatorschap in de toekomst, geeft ze er sterk de voorkeur aan dat er een gekwalificeerde toezichthouder wordt aangesteld om in deze rol te dienen."

Al ruim elf jaar geen controle over financiën en carrière

De laatste maanden duiken steeds vaker verhalen op dat de zangeres een einde zou willen maken aan haar curatele, maar TMZ begreep eerder via goed ingevoerde bronnen dat er in de afgelopen jaren nooit een aanvraag is gedaan om het curatorschap te beëindigen.

De Amerikaanse artiest werd in 2008 opgenomen met psychische problemen nadat ze zich met een van haar zoons in de badkamer zou hebben opgesloten, omdat ze geen afstand wilde doen van de voogdij over hen. Niet lang daarna kreeg haar vader de papieren rond om haar curator te worden.

Iedere drie maanden ontmoet een rechter de betrokken partijen om te kijken of Spears nog langer onder curatele van haar vader moet vallen. De zangeres heeft al ruim elf jaar geen controle over haar financiën en haar carrière. Alle besluiten worden door haar vader genomen. Woensdag vindt er een hoorzitting plaats in de curatelezaak.