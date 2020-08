Kasper van Kooten (48), die eind 2019 scheidde van zijn vrouw Lisa Mioch, zegt dat hun breuk een lange aanloop had. De acteur en presentator vertelt in gesprek met Beau Monde dat er veel therapie en gesprekken aan voorafgingen.

Van Kooten noemt het besluit om te gaan scheiden "het moeilijkste, zwaarste en heftigste wat er is". "Om - zonder dat je kind daar een zegje in heeft - te beslissen dat het niet meer gaat."

De acteur en Mioch, die negen jaar samen waren, waren in therapie en voerden veel gesprekken. "Het gevaar is dat je daarin blijft hangen, omdat je allebei aanhikt tegen het moment waarop je zegt dat het echt over is, terwijl je beiden weet dat het beter zou zijn. Maar linksom of rechtsom is dat toch waar wij op zijn uitgekomen."

De scheiding verliep volgens Van Kooten "voorbeeldig", maar hij en zijn ex er nog wel van aan het herstellen. Met een nieuwe liefde is hij dan ook nog niet bezig. "Een nieuwe relatie is iets wat totaal nog niet in mijn systeem zit en waar ik niet naar op zoek ben."

Van Kooten spendeert veel tijd met zijn vijfjarige dochter Puck. De komst van zijn kind heeft ervoor gezorgd dat hij banger is geworden om zichzelf "onherstelbaar te beschadigen", zoals door het drinken van alcohol. De acteur heeft daarom besloten alcohol definitief uit zijn leven te bannen.

"Ik ben er nu niet meer alleen voor mezelf, maar ook voor mijn dochter", zegt Van Kooten. "Daar hoort verantwoordelijkheid bij. Ik ben nu drie maanden onderweg met niet drinken en ik heb goede hoop dat het langer wordt."