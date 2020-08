Touriya Haoud ervaart meer innerlijke rust sinds ze vorig jaar te horen kreeg dat ze kanker heeft. De actrice die in juni haar laatste bestraling had en kankervrij is verklaard, vertelt in gesprek met Beau Monde dat de ziekte haar dichter bij zichzelf heeft gebracht.

Haoud vertelt dat ze op het gebied van dating vaak ging voor "snelle jongens in snelle auto's" en dat dit door haar ziekte wel veranderd is.

"Als ik geen kanker had gekregen, zat ik misschien nog steeds wel met mijn hoofd in La La Land. Deze ziekte heeft me veel dichter bij mezelf gebracht en me meer innerlijke rust gegeven", aldus het model. Ze zegt "ergens dankbaar" te zijn dat de ziekte haar is overkomen.

De omgang met haar ex-man Greg Vaughan, de vader van haar drie zoons met wie ze in een voogdijzaak was verwikkeld, verbeterde ook door de diagnose. "Greg heeft lang weerstand geboden, omdat ik bij hem weg ben gegaan. Voordat ik ziek werd, liet ik me daar emotioneel gek door maken. Maar nu denk ik alleen maar: als wij goed voor elkaar zijn, is dat ook goed voor de kinderen."

De actrice, die onder meer rollen speelde in de film Shouf shouf Habibi! en de serie Costa!, heeft besloten haar tijd te verdelen tussen New York en Charlotte in North Carolina, waar haar zoons tijdens haar ziekte bij hun vader verbleven. "Het heeft ook wel weer iets: twee weken een suburban leven met mommy time in Charlotte en dan weer twee weken een Sex and the City-leven in New York."